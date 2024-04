Puig, IPO al massimo della forchetta: capitalizzazione di 13,9 miliardi di euro

(Teleborsa) - L'azienda spagnolaha chiuso l'di offerta di 22,00-24,50 euro, per un volume totale dell'offerta fino a 3.000 milioni di euro / 122.448.979 azioni, assumendo l'intero esercizio dell'Opzione di Over allotment fino a 390 milioni di euro concessi dall'azionista venditore a Goldman Sachs.L'IPO è stata, delineando una forte domanda da parte di investitori istituzionali nazionali e internazionali, si legge in una nota.Puig è stata fondata nel 1914 ed è un attore leader nei segmenti dei profumi e della moda, del trucco e della cura della pelle. Con sede a Barcellona, opera in 32 paesi con 17 brand, i più grandi dei quali in termini di fatturato sonoIl prezzo di 24,50 euro per azione implica unadi mercato di(assumendo che il prezzo delle azioni di classe A e di classe B sia lo stesso). Dopo l'offerta, assumendo l'esercizio integrale dell'Opzione di Over-allotment, la famiglia Puig, attraverso Puig, S.L., manterrà il 71,7% dei diritti economici e il 92,5% dei diritti di voto."La giornata di oggi segna un nuovo capitolo decisivo nei 110 anni di storia di Puig - ha commentatodi Puig- Il prezzo della nostra IPO riflette una domanda molto forte da parte degli investitori ed è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione incrollabile di tutto il team Puig che dimostra quotidianamente creatività e passione per l'innovazione. Siamo grati per il supporto degli investitori alla nostra strategia di crescita e successo nel mercato globale della bellezza premium grazie al nostro".