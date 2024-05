Cina, inflazione accelera ad aprile ma economia resta debole

(Teleborsa) -, segnalando una leggera ripresa della domanda interna, ma la crescita dei prezzi al consumo cozza con prezzi alla produzione che contnuano a diminuire e che segnalano una generale debolezza dell'economia cinese, soprattutto considerando che il settore immobiliare cntinua a soffrire.Il dato deidi aprile ha segnalato une segna una eggera acceerazione rispetto a +0,1% di marzo, risutando anche leggermente superiore alSu mese si registra invece un aumento dello 0,1% dopo il -1% di marzo e contro il -0,1% atteso., che esclude i prezzi dei prodotti alimentari e dei carburanti,ad aprile e segna comunque una oeggere accelerazoone rispetto al +0,6% di marzo., al contrario, continua a diminuire edad aprile rispetto all'anno precedente, confrontandosi con il calo del 2,8% registrato il mese precedente ed estendendo la serie negativa in atto da un anno e mezzo.La banca centrale cinese venerdì scorso ha affermato che renderà la politica monetaria più flessibile, precisa ed efficace, con l'biettivo di promuovere una moderata ripresa dei prezzi al consumo e consolidare la ripresa economica. Per questo motivo userà tutti gli trumentiriserva abblogatoria dele banche e tassi per sostenere la crescita, dal momento che il raggiungimento dle targrt di crescita del 5% quest'anno non è affatto assicurato senza una politica di sostegno del governo.