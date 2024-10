ErreDue, Intesa taglia stime e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha confermatoper azione, upside potenziale del 20%) e) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2024.Gli analisti affermano che i(-2% anno su anno e margine EBITDA del 25,7%), dovuto principalmente allo spostamento della consegna di alcuni ordini nel secondo semestre e a un rallentamento dei gas tradizionali, che hanno sofferto dell'indebolimento della produzione industriale. Il portafoglio ordini ha registrato una notevole accelerazione del 69%, con ulteriori progressi ottenuti durante l'estate. L'NFP è rimasta solida.La società non rilascia una precisa guidance quantitativa FY24-25; tuttavia, conferma che l'obiettivo è quello di espandere l'unità produttiva prima della fine del 2025. Date le attuali difficili condizioni macroeconomiche che potrebbero prolungare l'impatto negativo sui ricavi di Ossigeno/Azoto, Intesa rivede i ricavi core 2024-25 rispettivamente del 6% e del 7%, con una corrispondente, a causa della leva operativa negativa. La nuova stima dei ricavi core 2025 è coperta per oltre il 55% dal portafoglio attuale.