SEIF, Cinzia Monteverdi confermata presidente e AD

Società Editoriale Il Fatto

(Teleborsa) - Il neoeletto Consiglio di Amministrazione di(SEIF), media content provider ed editore quotato su Euronext Growth Milan, ha proceduto all'attribuzione delle deleghe e dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limiti di importo, alnominandola, quindi, anche"Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e i suoi membri per la fiducia - ha commentato Monteverdi - Sonoanche per il prossimo triennio, periodo nel quale prevediamo di implementare ulteriormente il piano industriale proseguendo nella direzione dell'ulteriore rafforzamento della nostra community company"."Ringrazio i consiglieri di amministrazione che hanno nuovamente accettato l'incarico confermando la volontà di proseguire con grande professionalità il percorso delineato assieme: Antonio Padellaro, Luca D'Aprile, Lorenza Furgiuele e Giulia Schneider - ha aggiunto - Ringrazio anche i nuovi consiglieri per avere accettato l'incarico; Giulio Deangeli e Fortunata Tania Sachs sono importanti personalità con esperienze diverse che porteranno un grande contributo alla creatività che oggi è fondamentale per il. Infine, ringrazio i componenti del Collegio Sindacale che risulta riconfermato con la Presidenza di Niccolò".