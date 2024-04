S.I.F. Italia, Banca Finnat riprende copertura con Buy

S.I.F. Italia

Visibilia Editore

(Teleborsa) - Banca Finnat ha ripreso la copertura sul titolo, società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, con una" (da No Rating) e undiper azione (da No rating).Gli analisti ricordano che in data 9 agosto 2023, venuto a mancare il Presidente Luca Giuseppe Reale Ruffino, è stata nominata quale nuovo Presidente Cinzia Tarabella mentre Vincenzo Acunto ha assunto il ruolo di amministratore delegato. Nel febbraio 2024 il CdA di SIF Italia ha valutato quale non più strategico l'investimento in(della quale detiene "di fatto" il controllo con una partecipazione pari al 45,8% del capitale) in quanto legato ad un progetto che presupponeva la visione imprenditoriale e strategica e le competenze professionali di Luca Giuseppe Reale Ruffino. SIF Italia intende oraA seguito del riassetto dell'amministrazione societaria a seguito della scomparsa di Luca Giuseppe Reale Ruffino e della decisione presada parte del CdA in merito alla partecipazione in Visibilia, nonché dell'elaborazione, da parte della società, di, gli analisti hanno formulato le stime in merito al periodo previsionale 2024-2027.Stimano così, nel periodo, una crescita media annua dei ricavi delle vendite e prestazioni pari al 5,46%. Il Margine Operativo Lordo (), previsto a 1,9 milioni di euro a consuntivo 2024, dovrebbe riuscire a portarsi a 2,6 milioni di euro a fine 2027 con un CAGR 2023/2027 pari all'11,32%. Il Risultato Operativo Netto () dovrebbe poter raggiungere 1,8 milioni di euro a fine piano da 1,2 milioni di euro previsti a consuntivo 2024. L'di Gruppo dovrebbe raggiungere 1,5 milioni di euro al 31.12.2024 per poi flettere a 1,3 milioni di euro a consuntivo 2027.