Borgosesia, margine lordo semestrale sale a 10,7 milioni di euro

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unpari a 14,1 milioni di euro (13,3 milioni al 30.06.23),pari a 10,69 milioni di euro (8,41 milioni al 30 giugno 2023) edi Gruppo pari a 1,88 milioni di euro (2,80 milioni al 30 giugno 2023).L'consolidato è pari a 88,67 milioni (a fronte di quello di 76,7 milioni risultante al 31.12.2023).Nel primo semestre 2024 il Gruppo, in aderenza alle previsioni del nuovo Piano Industriale, ha "dato avvio alsingle investor a quello multiple investors", si legge nella nota sui conti.Alla fine del semestre gli(proporzionalmente determinati sulla base della partecipazione di terzi alle varie iniziative di investimento del Gruppo) risultano pari a 66 milioni di euro, mentre il portafoglio investimenti proprietario (ossia quello comunque rientrante nell’area di consolidamento a prescindere dall’intervento di terzi co-investitori) risulta pari a 169,5 milioni di euro comprendono, per 17,2 milioni di euro, gli investimenti conclusi nel semestre.