Marcolin, utile primo trimestre sale a 7,3 milioni. Vendite -4,4%

(Teleborsa) -, azienda tra i leader mondiali nel settore dell'eyewear, ha chiuso ildel 2024 conpari a 145,6 milioni di euro, rilevando una riduzione del -4,4% (-3,8% a cambi costanti) rispetto all'esercizio precedente. A parità di perimetro (escludendo l'impatto positivo dei nuovi marchi del 2024 e l'impatto negativo dei marchi cessati nel 2023) le vendite nette risultano sostanzialmente allineate all'esercizio precedente (-0,4% a cambi correnti, +0,3% a cambi costanti).Lesono state EMEA e Americas che hanno registrato, rispettivamente, ricavi per 73,1 milioni di euro (+2,2% a parità di perimetro) e 52 milioni di euro (-7,4% a parità di perimetro). Continua la crescita double digit in un mercato ad alto potenziale come l'Asia.L'si attesta a 25,7 milioni di euro, in crescita del 8,5% rispetto al primo trimestre 2023. Positiva l'incidenza sulle vendite nette, pari al 17,6% (rispetto al 15,5% dello stesso periodo dell'anno precedente), a ulteriore conferma della strategia di gestione del portafoglio prodotti e delle scelte industriali sin qui realizzate. L'è risultato pari a 7,3 milioni di euro (in incremento di oltre il 7% rispetto al primo trimestre 2023).Laadjusted è risultata pari a 355,1 milioni di euro, in incremento di 10,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 per effetto della stagionalità del business tipica del primo trimestre.