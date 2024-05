Gruppo IMMSI: Matteo e Michele Colaninno confermati Presidente e Ad

Immsi

(Teleborsa) - Ilriunitosi quest’oggi in seguito all’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 29 aprile 2024, haalla carica didel Consiglio di Amministrazione,in qualità dialla carica die Direttore Generale della società.Il CdA ha inoltre valutato lain capo ai Consiglieri che ne hanno dichiarato il possesso: per quanto concerne segnatamente l’indipendenza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno disapplicare il criterio di cui all’art. 2, Raccomandazione 7, lett. e) del Codice di Corporate Governance, così(avendo i predetti Consiglieri conservato la propria indipendenza e autonomia di giudizio nel proprio ruolo) anche al fine di poter beneficiare del significativo valore aggiunto fornito da tali soggetti in considerazione sia dell’approfondita conoscenza storica della Società e della realtà aziendale, necessaria in un contesto di transizione verso un nuovo sistema di amministrazione e controllo quale quello c.d. “monistico”, sia dell’elevata professionalità ed esperienza posseduta, nel tempo risultata particolarmente preziosa; all’esito delle proprie valutazioni, ha quindiin capo ai Consiglieri, valutando quindi positivamente la composizione dell’organo amministrativo, composto per il 50% da amministratori indipendenti ai sensi della richiamata normativa.Il Consiglio di Amministrazione, in linea con iladottato dalla società ha inoltre nominato un, in carica per il triennio 2024-2026, nelle persone diin qualità di Presidente,, in possesso dei requisiti di legge e di Statuto per l’attribuzione della carica come da verifica effettuata dall’odierno Consiglio.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre, nominando: il Consigliere indipendente; i componenti del, composto dai Consiglieri indipendenti: Rosanna Ricci, in qualità di Presidente, Patrizia De Pasquale e Daniele Discepolo; i componenti del, Daniele Discepolo, in qualità di Presidente, Rosanna Ricci e Giovanni Barbara;, quale Chief Executive Officer incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; i componenti delnelle persone dei Consiglieri indipendenti Daniele Discepolo, in qualità di Presidente, Anna Lucia Muserra e Giovanni Barbara.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltrequali componenti dell’composto da: Marco Reboa (Presidente), Giovanni Barbara e Maurizio Strozzi.Il Consiglio di Amministrazione, facendo seguito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti di Immsi, ha deliberato di. L'acquisto potrà riguardare un, prive di valore nominale espresso, per un controvalore massimo stabilito in euro 10.000.000 e, quindi, contenuto nei limiti di legge (20% del capitale sociale, a norma dell’art. 2357, comma 3, c.c.). L'0aquisto dovrà avveniredisponibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati sul mercato regolamentato con modalità idonee ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti, ad unche non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Immsi nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.delle azioni Immsi . Il programma di acquisto potrà essere realizzato, anche in più tranches,. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie in portafoglio.