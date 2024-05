Immsi: utile netto 1° trimestre 8,4 milioni, marginalità ai massimi storici

Gruppo IMMSI

(Teleborsa) - Il, holding di partecipazioni diversificata dal settore industriale a quello immobiliare, ha chiuso il primo trimestre del 2024 raggiungendo i, nonostante il rallentamento temporaneo di alcuni mercati, in particolare quelli asiatici, abbia fatto registrare una flessione dei ricavi.sono stati pari a 434,9 milioni di euro (-21,4% rispetto a 553,5 milioni di euro al 31 marzo 2023), mentre(risultato operativo ante ammortamenti) consolidato si è attestato a 71,1 milioni di euro (-7,8% rispetto ai 77,1 milioni di euro al 31 marzo 2023).(13,9% al 31 marzo 2023).(risultato operativo) consolidato ammonta a 36,5 milioni di euro (-9,6% rispetto ai 40,3 milioni di euro al 31 marzo 2023). L’Ebit margin si attesta all’8,4% (7,2% al 31 marzo 2023).Ilè pari a 16,4 milioni di euro (26,7 milioni di euro al 31 marzo 2023), mentre ilè positivo per 8,4 milioni di euro (-46,2%, 15,6 milioni di euro al 31 marzo 2023) ed è inclusivo della quota dei minorities pari a 6,6 milioni di euro al 31 marzo 2024 (9,7 milioni di euro al 31 marzo 2023).(PFN) del Gruppo Immsi al 31 marzo 2024 risulta pari a 894,6 milioni di euro (827,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023). Nel primo trimestre del 2024 il Gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 42,6 milioni di euro (34,7 milioni al 31 marzo 2023)Ildel Gruppo al 31 marzo 2024 ammonta a 408,1 milioni di euro (395,3 milioni di euro a fine 2023).Nonostante il contesto geopolitico e macroeconomico risulti ancora complesso, ilmantenendo un focus costante sulladella propria struttura economica e finanziaria, per rispondere in modo agile ed immediato alle