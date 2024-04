Immsi, ok da soci a bilancio e saldo sul dividendo. Eletto CdA

IMMSI

Piaggio

(Teleborsa) - L'di, holding di partecipazione della famiglia Colaninno che include i marchie Intermarine, hae deliberato didi 2,5 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all'acconto di 1,5 centesimi di euro pagato il 22.11.2023, data stacco cedola 20.11.2023), per un dividendo totale dell'esercizio 2023 di 4 centesimi di euro, pari a complessivi 13.621.200 euro. La data di stacco della cedola n. 16 è il giorno 20.05.2024, record date 21.05.2024 e data di pagamento 22.05.2024I soci, tenuto conto dell'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale e quindi dell'adozione del modello di amministrazione e controllo monistico, hanno inoltreapprovando la proposta presentata dal socio Omniainvest di determinare in 12 il numero dei suoi componenti, di cui 6 membri hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza.Sono statiAmministratori: Matteo Colaninno; Michele Colaninno; Giovanni Barbara; Fabrizio Quarta; Gianpiero Succi; Ruggero Magnoni; Daniele Discepolo; Giulia Molteni; Anna Lucia Muserra; Rosanna Ricci (consigliere indipendente); Alessandra Simonotto; Patrizia De Pasquale.Infine, approvato il piano diordinarie della società.