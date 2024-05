SIT, perdita netta 1° trimestre per 1,8 milioni

SIT Group

(Teleborsa) -ha chiuso i primo trimestre con un rconsolidatodi euro, contro un utile netto di 1,3 milioni del primo trimestre 2023.consolidati si attestano arispetto allo stesso periodo 2023). Più in particolare lescivolano a 47,9 milioni (-23,6%), mentre quelle dellasi portano a 20,7 milioni (+1,4%)2023), di cui venditea 13,4 milioni (-2,4%) e Water Metering a 7,3 milioni (+9,1%).scende a"In continuità con quanto abbiamo comunicato pochi giorni fa in sede di approvazione del progetto di Bilancio 2023, il primo trimestre 2024 vede i risultati della Divisione Heating & Ventilation in riduzione, seppur in leggero miglioramento rispetto alle attese interne sui primi tre mesi dell’anno", spiega, Presidente ed Amministratore Delegato di SIT, aggiungendo "per quanto riguardagli obiettivi del gruppo per il 2024, confermiamo il focus sulla crescita della marginalità ed il miglioramento della posizione finanziaria"Il Cash flow operativo del primo trimestre 2024 è pari a -7,6 milioni dopo investimenti per 4,4 milioni. Posizione finanziaria netta pari a 161,1 milioni contro 153,7 milioni al 31 dicembre 2023.