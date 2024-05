Milano positiva con focus sulle trimestrali. Bene Campari, male Ferrari

UniCredit

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.: stamattinaha migliorato la guidance su utile e distribuzione dopo un 1° trimestre sopra le attese con l'AD Andrea Orcel che ha parlato di valutazione non adeguata del titolo e ribadito gli stringenti requisiti per portare avanti un M&A, mentre MPS ha registrato un utile del primo trimestre in crescita a 333 milioni di euro con l'AD Luigi Lovaglio che ha evidenziato come la banca senese abbia raggiunto la maggior parte dei target del piano, che sarà aggiornato nel contesto della presentazione dei risultati del secondo trimestre. Sempre sul fronte bancario,ha registrato il primo utile trimestrale dopo l'acquisizione di Credit Suisse.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,077. Lieve calo dell', che scende a 2.314,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%.Lieve peggioramento dello, che sale a +132 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,74%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,02%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,25%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.290 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,14%); in moderato rialzo il(+0,69%).di Milano, troviamo(+5,40%, utile primo trimestre in aumento e outlook confermato),(+3,30%),(+2,63%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,69% (utile primo trimestre salito a 352 milioni di euro). Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,13% ( downgrade di analisti).del FTSE MidCap,(+2,63%),(+2,51%),(+2,45%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,44% (CdA straordinario dopo l' arresto dell'AD ). Scivola, con un netto svantaggio dell'1,74%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,43%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,12%.