Edil San Felice, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 5,4 euro

Edil San Felice

(Teleborsa) - KT&Partners hasu, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, con raccomandazione "" e fair value diper azione, per un potenziale upside del +25,9%.Gli analisti affermano che ledella manutenzione autostradalegrazie alla ripresa degli investimenti in ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture da parte delle maggiori concessionarie autostradali italiane. Autostrade per l'Italia, il più grande operatore autostradale in Italia, ha previsto un piano di investimenti da 21,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2038, di cui 7 miliardi di euro dedicati alla manutenzione, mentre ANAS, il secondo concessionario autostradale, ha destinato 50 miliardi di euro alla manutenzione e al potenziamento delle infrastrutture per il periodo 2022-2031. Questo piano di manutenzione programmata dovrebbe essere in grado di sostenere il settore delle manutenzioni autostradali nel medio-lungo termine, acome Edil San Felice.KT&Partners prevede che icresceranno ad un CAGR23-27 del 12,5%, raggiungendo 66,6 milioni di euro nel FY27, guidati dall'aggiudicazione di nuove gare e contratti da parte della società, in linea con i piani di espansione del management sia nel campo della manutenzione ordinaria che straordinaria. Inoltre, prevede un miglioramento della redditività e dell', rispettivamente pari al 23,8% e 16,8 milioni di euro nel FY27 dopo essere cresciuti ad un CAGR23-27 del 9,6%, mentre la società prosegue nell'espansione delle sue attività confermando i risultati di marginalità positivi raggiunti negli ultimi anni.Considerando la solidità finanziaria di Edil San Felice, si aspetta che la posizione dimigliori sostanzialmente, passando da -5,1 milioni di euro nel FY23A a -9,3 milioni di euro nel FY24E, per poi aumentare progressivamente negli anni successivi fino ad una posizione di cassa di -33 milioni di euro nel FY27, grazie alla forte capacità di generazione di flussi di cassa operativi. Non viene tenuto conto di eventuali esborsi in contanti per M&A né di alcuna distribuzione di dividendi.