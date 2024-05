Edil San Felice ottiene contributo regionale di oltre 5 milioni di euro

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore leader nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan - è risultata aggiudicataria di un contributo regionale a fondo perduto di oltre 5 milioni di euro, ottenuto attraverso i bandi POR CAMPANIA FESR 2021-2027, PR CAMPANIA FESR 2021-2027 e POC Campania 2014-2020.Il contributo, spiega una nota, è relativo a un programma divolto all’attuazione di fondi europei finalizzati ad accrescere la capacità competitiva delle imprese, a sostenere la diffusione dell’innovazione, nonché a supportare la realizzazione sul territorio regionale di programmi di investimento produttivi strategici, innovativi e ad alto impatto occupazionale.Su una richiesta di ammissione di un progetto di investimento complessivo di € 10.589.163,94, relativo allo sviluppo di una nuova unità produttiva adiacente all’attuale Headquarter aziendale, il contributo a fondo perduto riconosciuto a Edil San Felice ammonta a € 5.294.581,97, conforme alle disposizioni che prevedono un'agevolazione massima del 50% dell'investimento tramite fondi regionali., annunciato a dicembre 2023 con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva, espandendo l’attività di carpenteria e di segnaletica stradale e aeroportuale, dove si sta assistendo ad un progressivo aumento della domanda.I lavori per lo sviluppo del nuovo progetto industriale, attualmente in corso, saranno ultimati secondo il programma lavori attuale, nei primi mesi del 2025.