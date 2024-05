IGD, upgrade di Intermonte a Outperform con taglio target price

Intermonte

IGD SIIQ

(Teleborsa) -ha migliorato da Neutral alasu, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, abbassando al contempo ilda 3,20 aper azione.Gli analisti scrivono che IGD viene dain quanto il settore immobiliare si è classificato tra i settori meno amati (covid-19 + tassi di interesse) e in quanto la società ha dovuto affrontare un muro molto ripido di rifinanziamento del debito nel 2023. Tuttavia, la performance operativa del gruppo è rimasta positiva e una serie di azioni hanno messo il gruppo in una posizione in cui non ci sono scadenze significative del debito per i prossimi 36 mesi; anche se un, ritengono che nel medio termine il valore attualmente nascosto potrebbe riemergere e che l'attuale valutazione offra un interessante rapporto rischio-rendimento.Inoltre, la prospettiva portata dalRoberto Zoia (già Head of Asset Development and Managemen di IGD) e il rinnovatodella società potrebbero essere, secondo Intermonte, ulteriori fattori positivi."Nonostante il significativo lavoro ancora da fare per ridurre il costo del debito e la scarsa visibilità dei dividendi nel breve termine, riteniamo che la valutazione attuale costituisca unanche considerando la ragionevole leva finanziaria di IGD (circa 44% LTV) e ragionevoli aspettative di soft lending per l'economia europea", si legge nella ricerca.