Banca Generali, Mossa: studiamo M&A per BG Suisse ma nessun grande deal

Banca Generali

(Teleborsa) - "Banca Generali ha conseguito. L'utile netto è cresciuto del 47% a 122 milioni di euro grazie alla crescita degli asset e ai mercati finanziari favorevoli, mentre il risultato operativo è salito del 45%, beneficiando di un'accelerazione sia delle commissioni ricorrenti che di quelle variabili, insieme a condizioni favorevoli dei tassi di interesse e uno stretto controllo dei costi". Lo ha affermatodi, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024 Il fronte deiè quello da cui "probabilmente proviene la", ha spiegato. I costi operativi core sono saliti del 6,3%, in linea con la guidance. La maggior parte dell'incremento è legato alla costituzione di BG Suisse e all'implementazione del Contratto Bancario Nazionale (0,9 milioni nel primo trimestre). "Al netto delle due voci sopra indicate, i costi operativi core sono aumentati solo del 2,4% su base annua - ha detto Mossa - Stiamo quindi".nel primo trimestre 2024 si sono assestati a 96,8 miliardi di euro (+13% da inizio anno) grazie alla raccolta netta (1,6 miliardi) e alla performance positiva degli asset (+2,4 miliardi). Il patrimonio inè aumentato a 10,1 miliardi di euro, pari al 10,4% del totale attivo.Lanel primo trimestre 2024 pari a 1,6 miliardi di euro (+8% su base annua), che mostra: ripresa della domanda di prodotti di investimento, guidata da soluzioni interne e servizi di consulenza; moderazione della domanda di prodotti AUC, dai livelli record del 2023; stabilizzazione degli attivi bancari.Banca Generali hadi una raccolta netta per l'anno di oltre 6 miliardi di euro, con una composizione orientata per il 40-60% in Assets under Investment, con potenziale rialzo legato a Recruiting e Svizzera. "Siamo", ha sottolineato l'AD.Sul fronte della remunerazione, sono state confermate le guidance per il payout, con la prima tranche del DPS 2023 (1,55 euro) che sarà pagata a questo mese. "Il, quindi possiamogli azionisti", ha sottolineato.A una domanda sull'M&A per BG Suisse, ha risposto: "Da quando abbiamo annunciato le novità, diversi asset manager ci hanno approcciato perché abbiamo una machina operativa molto efficiente. Stiamo, ma non faremo grandi deal, solo acquisizioni di asset essenzialmente; stiamo parlando con un paio di player".In quanto all'espansione internazionale, Mossa ha dichiarato: "siamo. Per quest'anno e probabilmente per il prossimo il focus sarà quindi su questo paese".