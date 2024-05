Banca Sistema, utile primo trimestre sale a 4,1 milioni di euro. Presto nuovo piano

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2024 con unpari a 4,1 milioni di euro (+11% a/a). Il, in calo anno su anno (-€8,8 mln), risente della crescita degli interessi passivi dovuta ai rialzi dei tassi effettuati dalla BCE nel corso del 2023 (€-16,9 milioni) solo in parte bilanciati dai maggiori interessi factoring (€+6,5 milioni a/a), finanziamenti garantiti (€+2,8 milioni), interessi da C/C e banche (€+3,7 milioni); il portafoglio titoli e i crediti CQ hanno evidenziato un calo rispettivamente di €-5,1 milioni e €-0,7 milioni a/a.Le, pari a €8,6 milioni, sono in crescita dell'88% a/a (€4,6 milioni al 31 marzo 2023) grazie soprattutto alla componente factoring che ha beneficiato della vendita di prodotti commissionali (commissioni mese). Bene anche l'andamento delle commissioni CQ (+€0,2 milioni) e credito su pegno (+€0,7 milioni).La business line delha registrato una solida crescita, con volumi (turnover) pari a €1.368 milioni, pari ad una crescita del +28% a/a. Gli impieghi factoring (outstanding) al 31 marzo 2024 si attestano a €1.808 milioni, in aumento rispetto ai €1.576 milioni al 31 marzo 2023 ed in calo rispetto al 31 dicembre 2023 (€2.117 milioni), per effetto dei progressivi incassi legati anche ad alcuni big ticket registrati nel quarto trimestre 2023 aventi una breve duration. Il factoring pro soluto, pari al 79%, dell'outstanding gestionale, include i crediti fiscali (pari al 11% degli impieghi, rispetto al 13% del 31.03.2023).Con riferimento alla business line, il Gruppo ha erogato crediti per €56 milioni (capitale finanziato), in crescita del +51% a/a (€37 milioni al 31.03.2023) ed esclusivamente derivanti dal canale Diretto (QuintoPuoi). Lo stock dei crediti al 31 marzo 2024 ammonta a €801 milioni, -11% a/a (€903 milioni) e stabili rispetto al 31 dicembre 2023 (€799 milioni). Gli impieghi delsi attestano al 31 marzo 2024 a 123 milioni, in aumento del +12% a/a e leggermente in crescita t/t (€121 milioni).Banca Sistema conferma l'attesa di un progressivo aumento del costo della raccolta anche per il 2024, rispetto a quanto già emerso nei precedenti trimestri. È in corso la finalizzazione del, che verrà presentato alla Comunità finanziaria il 20 maggio 2024.