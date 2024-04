Borse europee caute. Occhi su inflazione e banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, con gli occhi degli investitori sempre concentrati sulle banche centrali.Oggi parte anche la riunione del comitato di politica monetaria della, che si concluderà domani con la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, da cui si attende di capire le prossime mosse della banca centrale americana e quali tagli al costo del denaro in programma. Intanto prosegue lacon alcune big alla prova dei conti: oggi in calendario, tra gli altri, Amazon, McDonald’s e Coca-Cola.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. L'è in calo (-0,99%) e si attesta su 2.311,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,83%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%, e resta vicino alla parità(-0,16%). Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.288 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 36.481 punti.di Milano, troviamo(+1,55%),(+1,11%),(+1,07%) e(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,74%, dopo i ricavi in contrazione del primo trimestre.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%, all'indomani dell'assemblea di Vivendi da cui è sembrata emergere l'intenzione dei francesi di voler uscire dalla società di TLC.Tra i(+2,60%),(+1,80%),(+1,50%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,47%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,24%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,19%.