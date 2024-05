Franklin Templeton lancia nuovo ETF per investitori europei ispirato ai principi cattolici

(Teleborsa) - Nuovo passo dinelcon il lancio del nuovo. L’ETF, che porta a 12 gli ETF articolo 83 ai sensi del Regolamento SFDR nella gamma Franklin Templeton, replicaL'ETF fornirà agli investitori europei un'esposizione azionaria ai mercati sviluppati efficiente dal punto di vista dei costi, conforme agli OICVM e allineata aioffrendo uno dei più bassi total expense ratio (TER6Si focalizza - come spiega la nota ufficiale- sulle società con una minore esposizione alle emissioni di carbonio e un rating ESG più elevato, le holding dell’indice devono inoltre avere un rating ESG minimo di "BB" secondo il ranking di MSCI ESG Ratings. L'indice esclude le aziende coinvolte in attività controverse, come armi da fuoco civili, armi nucleari e armi controverse e convenzionali. Gli investimenti in imprese che si occupano di gioco d'azzardo, tabacco e carbone termico sono soggetti a restrizioni significative e si basano sui ricavi generati da queste attività. L'indice prevede inoltre tre esclusioni aggiuntive, che consistono in aborto e contraccettivi, sperimentazione animale e ricerca sulle cellule staminali, per allinearsi ai valori cattolici. Il risultato è un MSCI ESG Rating complessivo di AA5, che evidenzia la forza del profilo di sostenibilità dell'ETF. Oltre il 65%5 dei titoli in portafoglio ottiene attualmente un MSCI ESG Rating compreso tra A e AAA.“Dopo il lancio del Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF due anni fa e in seguito all'interesse dei clienti, siamo lieti di ampliare la nostra offerta di prodotti basati sui valori etici e di presentare agli investitori europei questo nuovo Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF. Con questo nuovo prodotto abbiamo voluto offrire agli investitori una strategia azionaria globale focalizzata sull'ESG all'interno di una struttura ETF che incorpora valori cattolici specifici, ma che fornisce anche una soluzione equity core conforme all'articolo 8", sottolinea, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton ha aggiunto:Catholic Principles UCITS ETF su Borsa Italiana, la nostra offerta si arricchisce di una strategia azionaria che consente agli investitori di scoprire il potenziale di rendimento delle azioni globali selezionate secondo i principi cattolici conformi alle linee guida per gli investimenti fornite dalla Conferenza Episcopale Italiana e approvati da Nummus.Info, il consulente etico della CEI", commenta, Institutional Sales Director, Franklin Templeton. "Nello specifico nel processo di investimento di questo ETF vengono applicate esclusioni che non prendono in considerazione le aziende coinvolte in attività commerciali controverse e quelle che emettono elevate quantità di carbonio. In questo modo gli investitori hanno la possibilità di integrare i valori etici e morali negli standard di investimento. Coerenti con il nostro intento di fornire soluzioni uniche e personalizzate ai nostri clienti, riteniamo che questa tipologia di investimento sia un’ulteriore risposta alle esigenze della clientela istituzionale che è sempre più spesso in cerca di investimenti ESG e che si dimostrino utili per la comunità. Questo ETF infatti è Art. 8 secondo il regolamento SFDR come il Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF, ETF obbligazionario precedentemente lanciato e, in quanto azionario, differenzia la nostra scelta di settori di investimento secondo i principi cattolici a disposizione in risposta alle differenti esigenze e preferenze dei nostri clienti”.“Con il lancio di questa seconda soluzione ispirata ai principi cattolici, si amplia ulteriormente la nostra gamma diGli investitori risultano sempre più inclini a considerare queste esposizioni come allocazioni core all’interno dei portafogli, un trend che abbiamo osservato più recentemente. Applicando filtri valoriali e climatici in modo rigoroso, questo ETF dal pricing competitivo, consente di generare un portafoglio che può trovare spazio nelle allocazioni azionarie dei nostri clienti che vogliono integrare i valori etici nei propri investimenti”, sottolineaCFA, ETF Distribution, Italy, Franklin Templeton.Il Fè stato quotato su Deutsche Börse Xetra (XETRA) il 25 aprile, su London Stock Exchange (LSE) il 26 aprile e viene quotato su Borsa Italiana il 9 maggio. L'ETF è registrato in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito.