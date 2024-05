De' Longhi conferma guidance dopo primo trimestre in crescita

De' Longhi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha chiuso ilconpari a 658,8 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto all'anno precedente, grazie ad una crescita a parità di perimetro del 5,9% che risulta 7,3% a cambi costanti.L'è stato pari a 93,8 milioni di euro, ovvero il 14,2% dei ricavi rispetto al 12,3% dell'anno precedente. L'espansione dei volumi, un ulteriore parziale allentamento delle pressioni inflattive su alcuni costi industriali ed investimenti in media e comunicazione allineati al 2023 (A&P su fatturato all'11,2%), hanno sostenuto un miglioramento della marginalità, pur in un contesto di aumento del costo del lavoro e di strutture organizzative.L'è stato pari a 51,3 milioni di euro, pari al 7,8% dei ricavi (6,4% nel primo trimestre del 2023). I proventi finanziari si sono attestati a 4,1 milioni, rispetto ad oneri finanziari per 0,6 milioni del 2023, grazie ad un'attenta politica di investimento della liquidità e ad una efficace gestione valutariaIl gruppo ha chiuso il trimestre con unaattiva per 307,6 milioni, dopo 326,8 milioni di assorbimento netto in relazione al closing della business combination tra La Marzocco ed Eversys. Similmente, anche la Posizione Netta nei confronti di banche ed altri finanziatori ha evidenziato una significativa variazione, attestandosi a 409,9 milioni."La persistente espansione dell'area caffè ed il recupero del comparto della nutrition e della preparazione dei cibi hanno sostenuto, per il terzo trimestre consecutivo, un incremento organico del fatturato a cambi costanti ad un tasso high single digits - ha commentato l'- Questa continuità di trend, assieme al consolidamento di un mese della business combination di La Marzocco e di Eversys, hanno consentito al Gruppo di realizzare un'espansione del fatturato prossima al 10%."Tali dinamiche di crescita, accompagnate da un'attenta gestione dei costi e da una mirata espansione degli investimenti, hanno rafforzato un miglioramento del livello di profittabilità, in uno scenario di evidente consolidamento dei risultati dopo la fase di progressiva normalizzazione post-pandemica - ha aggiunto - In questo contesto di favorevole evoluzione delle categorie core, seppur consapevoli della variabilità dell'attuale scenario macroeconomico e geopolitico,, comprensiva dell'allargamento del perimetro con la business combination del caffè professionale, con una crescita dei ricavi nell'intervallo 9%-11%. A livello di marginalità, i risultati del trimestre rafforzano l'aspettativa di un adjusted EBITDA nell'intorno di 500-530 milioni per il nuovo perimetro".