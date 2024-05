Mezzi, soluzioni e tecnologie per il trasporto green: NME E Transpotec tornano a Milano

(Teleborsa) - Quale sarà ile quali sono le tecnologie che ci consentiranno davvero di abbandonare il motore endotermico ed abbattere le emissioni legate ai mezzi di trasporto? Sono queste le domande al centro del dibattito sulla, che sono state approfondite all’interno dei due, dedicato alle soluzioni per un trasporto pubblico innovativo e sostenibile, e, dedicato al trasporto delle merci, dalle soluzioni per l’ultimo miglio di consegna alle lunghe percorrenze nazionali e transnazionali.Osservare da vicino l’evoluzione del trasporto pubblico e commerciale è un’ottimo modo per percepire in modo pragmatico quali sono le effettive potenzialità dellae quale è lo stato dell’arte della tecnologia, lontano da mode e logiche di marketing.In questo senso laè sicuramente il campo che sta traendo i maggiori benefici dall’dei motori. Il trasporto pubblico infatti è al centro di uno sforzo imponente di rinnovamento anche grazie alle risorse messe in campo dal PNRR: quasi 10 miliardi di euro volti a potenziare i servizi di trasporto e la mobilità sostenibile in Italia (Fonte OpenPNRR), senza dimenticare poi un target cruciale previsto proprio dallo stessoverso il trasporto pubblico, ovvero trasformare il 10% dei cittadini che si muovono con la propria auto in utenti dei trasporti urbani.Protagonista indiscusso di NME è ovviamente l’autobus, mezzo di eccellenza sia per il trasporto pubblico che per quello privato, che si sta ritagliando una fetta sempre più ampia all’interno del trasporto collettivo sostenibile: nel solo 2023 infattiItalia del 240 per cento (fonte: Chatrou CME Solutions), con untra i nuovi autobus urbani immatricolati in Italia.Considerando anche i bus a lunga percorrenza - interurbani e turistici - la, doppia rispetto a quella del settore auto privata.Un settore, dunque, estremamente attento alla sostenibilità e all’innovazione:. In Italia infatti nell’ultimo anno si sono tenute le due più grandi gare per autobus a idrogeno mai bandite finora in Europa: tra Bologna e Mestre-Venezia circoleranno oltre. Anche in questo caso sono stati importantissimi i fondi da PNRR e da Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, che valgono, sommati, oltre 7 miliardi di euro fino al 2033 per l’acquisto di autobus elettrici e relative infrastrutture di ricarica, di cui la metà destinati alla filiera dell’idrogeno.Oltre ad essere ecologicamente (ed economicamente) sostenibile, la mobilità elettrica è anche una. In fiera questa tecnologia è stata presentata dal colosso turco Karsan con l’autobus e-Atak, un veicolo con autonomia di livello 4 (quindi perfettamente in grado di guidare da solo), già in servizio in Norvegia, Finlandia ed alcuni stati del centro degli USA, e che sta cercando una strada per l’omologazione nel nostro paese.Situazione molto differente invece per quanto riguarda il mondo del. In Italia(dati Eurostat) e le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto merci equivalgono al 30% del totale delle emissioni del trasporto su strada (dati Politecnico di Milano). Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano ildella logistica conto terzi nel 2023 ha raggiuntoNel complesso il comparto logistico conta in Italia 1,16 milioni di occupati e genera un(fonte Randstad Research). Sono dati che confermano il settore come strategico per la crescita del Sistema Paese.In questo ambito l’elettrificazione dei mezzi di consegna presentaper quanto riguarda, con micro-van e cargo bike (sia bici che moto) che, secondo i dati di Aliant Battery, contano più di 10.000 unità circolanti nel 2023, segnando un raddoppio rispetto ai mezzi attivi nel 2022 e con una proiezione di crescita di circa il 30% annuo.Numeri molto positivi anche per iche, secondo ACEA, hanno contato un totale di nuove immatricolazioni di 15.279 unità, costituendo il 7,4% del totale ed un aumento del 56% rispetto al 2022, con una proiezione diQuesti numeri sono un chiaro segnale che la mobilità elettrica conviene e che costituisce un’ottima soluzione per il trasporto urbano.Situazione molto diversa invece per il mercato dei, fortemente penalizzato però da chiari limiti tecnologici. Una motrice elettrica infatti può garantire allo stato attuale un(anche se alcuni produttori ne promettono fino a 650, ma l’uso pratico ed effettivo racconta una storia diversa), rendendo questi mezzi confinati anel chilometraggio. Diversi produttori però, come, hanno a catalogo dei mezzi elettrici omologati, ma stanno studiando soluzioni a celle a combustibile di idrogeno (che richiederà una infrastruttura apposita sulle tratte europee più diffuse) oppure a metano liquido. Volvo in particolare sta ultimando i test di una motrice in grado di funzionare con unin un rapporto di 1 a 9, offrendo quindi la trazione del diesel con le emissioni del metano (quindi prossime allo zero), e che può sfruttare la rete di distributori di metano liquido già esistente sulle tratte europee più importanti. Soluzione questa di immediata implementazione in Europea, che tra Francia, Spagna e germania può contare su(Gas Naturale Liquido), ma meno pratica per(anche se dovrebbero diventare 200 entro il 2030).