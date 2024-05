Eventi e scadenze del 15 maggio 2024

Martedì 07/05/2024

Martedì 14/05/2024

Mercoledì 15/05/2024

(Teleborsa) -- Ottava edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Veronafiere - 22ª edizione dell'Automotive Dealer Day, il salone della distribuzione automobilistica. Parteciperà il Ministro Giorgetti (in videocollegamento) e ci saranno presidenti, CEO e vice presidenti delle associazioni italiana dell'industria automobilistica ANFIA, Federauto, Motus-E, ANIASA e UNRAE- Milano - XXI edizione dell'evento annuale promosso da ABI dedicato alla sicurezza fisica e digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Appuntamento in cui la community della sicurezza si incontra per approfondire e individuare punti di attenzione, strategie e tecnologie più avanzate- Parigi - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Sfruttare la finanza sostenibile per la crescita, l'innovazione e la transizione verso l'emissione netta zero"- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:30 -- Roma Palazzo Baleani, Sapienza e Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede - Appuntamento di co-design al quale parteciperanno professori universitari, manager d’impresa, direttori di strutture sanitarie, rappresentanti di istituzioni e associazioni. Interverranno, tra gli altri, l'Ambasciatrice di Spagna presso la Santa Sede, la DG di Rome Technopole e i professori della Sapienza, Alvaro e Cardinale10:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto11:00 -- Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, presenta il "Rapporto Annuale 2024. La situazione del Paese" a Palazzo Montecitorio. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming dalla Camera dei Deputati11:30 -- Stazione ferroviaria di Roma Termini - Inaugurazione di “Airport in the City”, il nuovo servizio di ADR, unico in Europa, di check-in off-airport per i passeggeri dell’aeroporto di Fiumicino. Parteciperanno i vertici di ADR e dell’ENAC, oltre ad esponenti politici di Governo e Parlamento, enti locali e delle principali associazioni nazionali e locali dell’industria del turismo12:30 -- Aula dei Gruppi parlamentari - In occasione della Giornata internazionale della Famiglia, si svolge il convegno "Assieme si vince". Saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli15:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica di Lettonia, Edgars Rinkevics16:50 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente della Repubblica di Lettonia, Edgars Rinkevics- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2024- Appuntamento: Comunicato stampa sugli esiti assembleari- Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2023 - (Unica convocazione)- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2024- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni selezionate indicative all’andamento dell’attività relativa al primo trimestre 2024 (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria Netta) e del relativo comunicato stampa contenente l’informativa trimestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive