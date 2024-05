Interpump scivola dopo la trimestrale

Interpump

(Teleborsa) - Giornata no per, che passa di mano con un calo del 2,84%, dopo aver annunciato ieri risultati del primo trimestre in contrazione l'utile netto è sceso a 67,6 milioni (-21,5%) e le vendite a 545,9 milioni (-7,8%).A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni di breve periodo dellasottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 45,13 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 43,91. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 46,35.