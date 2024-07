Sabaf, Fulvio Montipò sale al 9,73% del capitale sociale

Sabaf

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha reso noto che l'azionista, società controllata da Fulvio Montipò (fondatore e presidente di), hain Sabaf attraverso l'acquisto di 75.000 azioni, pari allo 0,59% del capitale sociale.Montinvest detiene pertanto attualmente una partecipazione in Sabaf pari ale al 6,62% dei diritti di voto.Per tutte le azioni detenute Montinvest ha richiesto lache, ai sensi di statuto, prevede l'attribuzione di due voti per ciascuna azione posseduta in via continuativa da ameno 24 mesi a decorrere dall'iscrizione nel relativo Elenco Speciale.