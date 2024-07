Le trimestrali deludenti pesano sulle Borse europee. Tonfo di STM e Stellantis

STM

Stellantis

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ERG

Terna

Moncler

Campari

STMicroelectronics

Stellantis

Iveco

Interpump

Banca Generali

Ascopiave

Acea

Banca Ifis

Technoprobe

Danieli

El.En

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, che accusano una serie di trimestrali deludenti sia in Europa che negli Stati Uniti.e si riporta sotto la soglia dei 34 mila punti, soffrendo i tonfi didopo i conti sotto le attese nel primo semestre.Sul fronte macroeconomico, ina giugno l'è aumentato del 2,2% su base annua, superando le aspettative. In, a luglio, l'ha sorpreso al ribasso, scendendo a 87 da 88,6 di giugno (le attese erano per un leggero aumento a 88,9). Negli Stati Uniti, la prima stima del PIL del secondo trimestre ha sorpreso nettamente al rialzo, con una crescita del 2,8% su base trimestrale annualizzata (rispetto al +1,4% del trimestre precedente). L'accelerazione è stata il riflesso di una forte espansione dei consumi (+2,3% su base trimestrale annualizzata) e delle scorte.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.363,2 dollari l'oncia, in calo dell'1,45%. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,63%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +138 punti base, con ilche si posiziona al 3,77%.piccola perdita per, che scambia con un -0,47%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,40%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,15%., forte calo del(-2,03%), che ha toccato 33.771 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 35.974 punti, in netto calo dell'1,96%. In ribasso il(-1,32%); sulla stessa tendenza, pesante il(-2,17%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 25/07/2024 è stato pari a 3,43 miliardi di euro, con un incremento del 21,51%, rispetto ai precedenti 2,82 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,55 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,17%),(+2,03%),(+1,87%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,75%. Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,69%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,61%. In perdita, che scende del 7,46%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,90%),(+1,24%),(+1,12%) e(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,56%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,92 punti percentuali. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,47%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,37%.