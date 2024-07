Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

S&P-500

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,30%.La giornata è stata priva di grandi indicazioni macro, e così gli investitori hanno guardato alle trimestrali. Questa mattina le indicazioni più interessanti sono arrivate dalla Germania, con il tonfo didopo l'abbassamento delle previsioni di vendita e profittabilità per l'anno in corso e il balzo didopo un secondo trimestre migliore delle attese.Tra gli altri annunci societari,ha registrato un utile operativo superiore alle attese nel primo semestre,ha aumentato la remunerazione agli azionisti dopo il balzo dell'utile nel primo semestre,ha confermato l'outlook e lanciato un buyback,ha nominato Stefan Bollinger (da Goldman Sachs) come nuovo CEO.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,36%, scendendo fino a 76,55 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +134 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,75%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,81%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,31%. Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 36.882 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 23/07/2024 risulta essere stato pari a 2,21 miliardi di euro, in ribasso (-6,34%), rispetto ai precedenti 2,36 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,76 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,66%),(+1,26%),(+1,25%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,88%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,32%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Tra i(+2,54%),(+2,24%),(+1,43%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,17%.scende del 2,16%.Calo deciso per, che segna un -2,02%.Tra ledi maggior peso:16:00: Fiducia consumatori (atteso -13 punti; preced. -14 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,99 Mln unità; preced. 4,11 Mln unità)02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,5 punti; preced. 50 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -4,6%).