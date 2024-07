Borse in rosso. A Milano Stellantis e ST pagano dazio con i risultati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, dopo l'onda rossa di Wall Street che ha colpito anche i mercati asiatici.L’attenzione degli investitori si divide tra la serie di trimestrali in arrivo su entrambe le sponde dell’Atlantico e il fronte macroeconomico, con l’attesa per i dati sul PIL USA e l’inflazione PCE americana. Quest'ultima servirà alla Federal Reserve per decidere le prossime mosse sui tassi d'interesse; gli investitori, ormai, sono convinti che la Banca centrale americana taglierà i tassi entro settembre.Restando in tema di banche centrali, stamane quella cinese ha sorpreso i mercati, tagliando i tassi di interesse MLF a 1 anno al 2,3%, negli sforzi per fornire stimoli a sostegno di un'economia in difficoltà.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,083. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.366,4 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,53%.Invariato lo, che si posiziona a +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,80%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,21%,scende dello 0,91%, e tonfo di, che mostra una caduta dell'1,76%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,12%; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,07%, scendendo fino a 35.935 punti.In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,15%, dopo aver alzato il velo sui conti semestrali , "al di sotto delle nostre aspettative", ha dichiarato il CEO Carlos Tavares.Paga dazio per la semestrale anche, che registra un importante calo del 10,19%.Scende, con un ribasso del 5,38%.Calo deciso per, che segna un -2,68%.Tutti iin Piazza Affari sono sotto la parità.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,71%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,01%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,87%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,76%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Indice IFO (atteso 88,9 punti; preced. 88,6 punti)10:00: M3, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,6%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 1,4%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 237K unità; preced. 243K unità).