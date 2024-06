Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Stabile sulla piazza di New York l'. Gli investitori sono in attesa degli importanti dati sull'inflazione negli USA e nella UE, domani. In particolare, verrà pubblicato l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve per decidere il percorso della politica monetaria.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,071. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.327,2 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,86%.Sale lo, attestandosi a +157 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,02%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,30%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,03%. Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,06%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 35.378 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 27/06/2024 risulta essere stato pari a 2,18 miliardi di euro, in ribasso (-5,9%), rispetto ai precedenti 2,32 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,39 miliardi.di Piazza Affari, su di giri(+3,91%).Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,19%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,57%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,88%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,66%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,54%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,16%.di Milano,(+3,85%),(+2,64%),(+2,62%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,66%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,38%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,15%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,91%.Tra i dati01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2%; preced. 2%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,8%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,3%)10:00: M3, annuale (atteso 1,5%; preced. 1,3%)11:00: Fiducia imprese (atteso -9,6 punti; preced. -9,9 punti).