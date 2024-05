iVision Tech lancia minibond supportato da CrowdFundMe

CrowdFundMe,

(Teleborsa) -gruppo di finanza alternativa quotato su Borsa Italiana, supporta insieme a Frigiolini & Partners Merchant e Fundera il lancio del minibond condi iVision Tech SpA, PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del Made in Italy attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietariadegli storici marchi dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien”.I-Vision Tech ha chiuso l’esercizio 2023 con ricavi delle vendite pari a € 9,37 milioni, in crescita del 18,6% rispetto all’esercizio precedente, e ora mira ad accelerare la propria espansione.Il minibond prevede un importo massimo di 5.000.000 di euro, una scadenza di 7 anni amortizing, con due anni di pre-ammortamento.L'emissione di I-Vision, grazie alle previsioni di cui al nuovo Regolamento Europeo 2020/1503/UE che regola l’attività dei Fornitori di Servizi di Crowdfunding, è aperta anche agli investitori retail, previe le necessarie verifiche e per questo è stato previsto un tagliominimo unitario di 10.000 euro. Il Tasso riconosciuto ai sottoscrittori è variabile e la prima cedola lorda è fissata a 290 bpa sopra la media rilevata nel periodo di osservazione dell’Euribor 6 mesi lettera. L’emittente intende richiedere l’ammissione alla quotazionedel Minibond su Euronext Access Milan (Borsa Italiana)., principalmente per quanto riguarda l’apertura di nuovi mercati esteri e l’implementazione di nuovi prodotti a completamento dell’attuale gamma.CrowdFundMe nell’ambito della convenzione stipulata a fine 2023 con il portale omologo Fundera, controllato da Frigiolini & Partners Merchant, veicolerà i propri clienti interessati, direttamente sulla piattaforma Fundera e i potenziali sottoscrittori, anche retail, potranno sottoscrivere su Fundera i minibond appositamente selezionati da CrowdFundMe fra quelli pubblicati, fra cui quello di I-Vision.