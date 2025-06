KuriU dà il via alla campagna di raccolta su CrowdFunMe

CrowdFundMe.

(Teleborsa) -, prima piattaforma integrata per condividere esperienze che riguardano il tempo libero,I fondi raccolti tramite la campagna di equity crowdfunding, attiva fino a fine luglio, saranno destinati principalmente ae tecnologico (40%),(45%) e all’inserimento di(15%).KuriU è anche prima startup innovativa ain ambito social, sviluppati dall’Università La Sapienza di Roma e certificati dal CNR.Con investimenti iniziati nel 2020, KuriU è stata. Dopo solo un anno, la piattaforma conta oltre 150.000 iscritti, con una media di 15.000 nuovi utenti al mese, e ospita più di 25.000 esperienze in 110 Paesi.L’ecosistema comprende la, piattaforma mobile che rappresenta il punto di accesso alle esperienze e ai contenuti, e, canale editoriale dedicato alla diffusione di contenuti e informazioni. C'è poi, un programma che coinvolge oltre 130 creator attivi nei settori esperienze, viaggi e lifestyle."Siamo una content-tech company verticale sul tempo libero", afferma il founder e CEO di KuriU, Tommaso Albonetti, aggiungendo "apriamo le porte a investitori che condividono la nostra visione di un tempo libero connesso, consapevole e strategico. Io credo nel mercato e nel valore dell’esperienza umana condivisa, per questo oggi mi rivolgo al crowdinvesting. Entro la fine del 2026 genereremo utili, perché il nostro modello di business è vincente, in quanto articolato e basato su prodotti dal forte impatto virale e tecnologico”.