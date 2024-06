ESPE, accordo per acquisire il 100% di Permatech per 1,5 milioni di euro

ESPE

società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha firmato una sociale di, società attiva nell'ottenimento di autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. L'acquisizione è quindi finalizzata a internalizzare tale attività.Costituita nel 2008 e con sede a Resana (TV), Permatech è una leader nel settore degli(Battery Energy Storage System). Si distingue per l'offerta di servizi di progettazione, consulenza e diagnosi energetiche per il settore industriale, commerciale e civile. Il capitale sociale, pari a 10.000 euro, è detenuto attualmente dai soci storici Matteo Vecchiato per una quota pari all'80% e Giuseppe Vecchiato per la residua quota del 20%.Al 31 dicembre 2023 Permatech ha realizzato unpari a 2,3 milioni di euro e undi 0,6 milioni di euro, pari a un Ebitda Margin del 27% a fronte di un indebitamento finanziario netto cash positive per 0,3 milioni di euro. La struttura organizzativa composta da persone altamente specializzate contava al 2023 un organico medio di 13 unità.Ilè stato convenuto indi euro, da corrispondere in più tranche, di cui 0,1 milioni come parte eventuale condizionata al verificarsi di taluni eventi futuri.