Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) -, in attewsa di alcuni dati macro importanti comegli ordini di beni durevoli e la fiducia dell'Università del Michigan. Quasi trascurate le stime di JP Morgan, che ha rivisto al rialzo la previsione sul margine di interesse, mentre si attendono i conti trimestrali di Nvidia.A New York, l'indicescambia in calo dello 0,39%, mentre rimane ai nastri di partenza l', che si posiziona a 5.310 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,58%); pressoché invariato l'(+0,18%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,89%),(-0,76%) e(-0,76%).Al top tra i(+1,71%),(+1,10%),(+1,05%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,03%.scende dell'1,70%.Calo deciso per, che segna un -1,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,14%),(+3,63%),(+3,33%) e(+3,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,01%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,73%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,26%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,03%.