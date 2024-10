Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegua a piccoli passi la Borsa di New York, confermando l'andamento cauto dell'avvio. Ilmostra un rialzo dello 0,67%; sulla stessa linea, l'avanza a 5.805 punti. Sulla parità il(+0,01%); leggermente positivo l'(+0,23%).E' partita la nuova stagione delle trimestrali, con i conti di BlackRock che ha registrato ricavi record nel terzo trimestre e JP Morgan che ha riportato risultati sopra le attese. Nel frattempo, gli investitori sperano che nel weekend Pechino annunci nuovi stimoli fiscali all'economia cinese.Sul fronte macro, gli ultimi dati hanno mostrato inflazione e richieste di sussidi di disoccupazione entrambi lievemente superiori alle attese. Tra gli investitori resta così la convinzione che la Fed taglierà nuovamente i tassi, ma solo di un quarto di punto.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,85%),(+1,31%) e(+0,65%).Tra i(+4,72%),(+2,07%),(+1,95%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,24%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.(+8,44%),(+4,25%),(+3,43%) e(+3,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,58%.Calo deciso per, che segna un -2,29%.