Lowe’s in calo nonostante conti sopra attese

Lowe's

distributore di prodotti per la ristrutturazione residenziale

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione del 2,27%.La catena di negozi di bricolage, ha annunciato una trimestrale superiore alle attese, con un utile per azione di 3,06 dollari contro attese per 2,94 dollari. I ricavi sono pari a 21,3 miliardi oltre i 21,1 miliardi del consensus.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 220,1 USD con area di resistenza individuata a quota 229,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 216,3.