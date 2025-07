Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

beni industriali

energia

utilities

Merck

United Health

Caterpillar

Goldman Sachs

Travelers Company

Coca Cola

Baker Hughes Company

CoStar

Moderna

Trade Desk

Texas Instruments

Microchip Technology

ON Semiconductor

Analog Devices

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, che chiude su nuovi massimi, sulla scia dei nuovi accordi commerciali siglati dagli USA ed in vista dei conti record delle Big Tech. Ilmostra una plusvalenza dell'1,14%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,78% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 6.359 punti. Poco sopra la parità il(+0,43%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,82%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,03%),(+1,75%) e(+1,54%). Il settore, con il suo -0,79%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,90%),(+2,59%),(+2,49%) e(+2,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,76%.Tentenna, che cede lo 0,72%.Al top tra i, si posizionano(+11,64%),(+6,89%),(+5,93%) e(+3,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,32%.Scende, con un ribasso del 6,66%.Crolla, con una flessione del 4,50%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,15%.