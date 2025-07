Wall Street a due velocità tra trimestrali e dati macro

Netflix

(Teleborsa) - Si conferma cauto l'andamento della borsa di Wall Street, sostenuta in parte da positivi dati macro e trimestrali migliori del previsto, mentre l'attenzione degli investitori resta concentrata sulla vicenda sui dazi, con i negoziati in corso tra UE e USA.Sul fronte macroeconomico, sono giunti segnali positivi dalin crescita e sopra le attese degli analisti e dalla lettura preliminare sulla, attesa in miglioramento. Sul versante societario, prosegue la: focus suche ha annunciato conti superiori alle attese, nel secondo trimestre e, la revisione al rialzo della guidance per l'anno in corso.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 44.252 punti, con uno scarto percentuale dello 0,52%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.289 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(-0,19%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,14%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,65%) e(+0,64%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,96%),(-0,61%) e(-0,55%).del Dow Jones,(+2,02%),(+1,89%),(+1,25%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,70%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Tra i(+4,40%),(+3,42%),(+3,09%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,80%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,84%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,57%.