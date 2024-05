Wall Street chiude a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta contrastato, in una giornata caratterizzata da pochi spunti sul fronte macroeconomico. L'attenzione si è dunque concentrata sugli interventi di alcuni esponenti della Fed, che hanno rafforzato l'aspettativa di un taglio dei tassi non prima di settembre.Illima lo 0,49%, mentre rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.308 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,69%); pressoché invariato l'(+0,12%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,21%),(-0,72%) e(-0,68%).del Dow Jones,(+1,82%),(+1,26%),(+0,90%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,86%.Al top tra i, si posizionano(+6,12%),(+3,75%),(+3,56%) e(+3,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,25%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,95%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,35%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,21 Mln unità; preced. 4,19 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -4,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,51 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 222K unità)15:45: PMI composito (preced. 51,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti)15:45: PMI servizi (atteso 51,5 punti; preced. 51,3 punti).