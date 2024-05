Banca Investis, Italo Di Gesualdo nuovo Banker presso filiale di Roma

Ferrari

UBS

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'Italo di Gesualdo ha iniziato il suo percorso professionale nel 2006 presso, dove ha lavorato come R&D Engineer. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Project Manager in Altran, acquisendo una solida esperienza nella gestione di progetti complessi. Nel 2012, Italo ha intrapreso una nuova sfida come Investment Director in Euroconsultancy-RE, dove ha affinato le sue competenze in ambito finanziario. Nel 2017, entra income Banker, consolidando la sua esperienza nel settore bancario. Dopo un periodo di successo come Vice Presidente in, Italo è tornato in UBS con il ruolo di Director."Siamo entusiasti di dare il benvenuto nel Gruppo a Italo Di Gesualdo - ha commentatodi Banca Investis - Il suo ingresso segna un momento per noi molto importante e la sua professionalità ed esperienza ci aiuteranno a crescere ancora di più in una piazza importante come quella di Roma. Insieme raggiungeremo grandi traguardi e metteremo a disposizione dei clienti una consulenza personalizzata e di grande valore".