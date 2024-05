Symphonia SGR lancia la struttura Strategic Initiatives

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Investis, ha, che - guidata dalla CEO Ilaria Romagnoli - supporterà le attività di sviluppo strategico della SGR.Con la creazione della nuova struttura, Symphonia SGR annuncia anchedi Marco Midulla e di Davide Petrella, si legge in una nota.entra in Kairos nel 2015, dove ha lavorato come macro analyst e fundamental equity analyst fino a diventare Portfolio Manager nelle Strategie Equity Alternative Europe.laureato in Fisica e specializzato in quantitative analysis inizia la sua esperienza presso Anima SGR nel 2018. Successivamente, nel 2020, è entrato a far parte di Allianz e successivamente in Vontobel Asset Management."La creazione del nuovo team è un'ulteriore dimostrazione della nostra- ha commentato Romagnoli - Pertanto, siamo davvero entusiasti dell'ingresso di Marco e Davide che grazie alla loro esperienza sono certamente un booster verso la realizzazione dei nostri obiettivi inclusa quella di valorizzare i talenti dei più giovani".