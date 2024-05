Borsa di New York in moderato rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta poco sopra i livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 5.321 punti.In frazionale progresso il(+0,21%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,4%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,97%),(+0,60%) e(+0,56%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,51%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,09%),(+2,01%),(+1,61%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,12%.Al top tra i, si posizionano(+6,72%),(+3,52%),(+2,68%) e(+2,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,37%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,34%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,47%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,21 Mln unità; preced. 4,19 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -4,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,51 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 222K unità)15:45: PMI composito (preced. 51,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti)15:45: PMI servizi (atteso 51,5 punti; preced. 51,3 punti).