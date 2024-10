Wall Street in calo. Giù Tesla e Levi Strauss

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Levi Strauss

Tesla

energia

beni di consumo secondari

materiali

beni di consumo per l'ufficio

IBM

Chevron

Merck

Verizon Communication

JP Morgan

Amazon

Constellation Energy

Nvidia

Diamondback Energy

Paccar

Warner Bros Discovery

Sirius XM Radio

Tesla Motors

Illumina

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 41.920 punti, con uno scarto percentuale dello 0,65%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 5.689 punti. Poco sotto la parità il(-0,25%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,28%.Gli occhi degli investitori restano puntati all'evolversi del conflitto in Medio Oriente. Sul fronte macroeconomico, lesono aumentate più delle attese degli analisti.Sul fronte societario, focus sul titolocon la società che sta valutando la vendita del suo marchio Dockers, che ha registrato risultati insufficienti., invece, ha comunicato un aumento delle consegne nel terzo trimestre, inferiore alle attese.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,40%),(-1,23%) e(-0,94%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,56%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,37%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,30%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,28%.(+4,94%),(+3,37%),(+3,35%) e(+2,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,24%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,65%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 75,89K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 219K unità)15:45: PMI composito (atteso 54,4 punti; preced. 54,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,7 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 4,9%).