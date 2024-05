Cimolai SpA avvia i lavori per il miglioramento sismico dell’Ospedale Borgo Roma di Verona

(Teleborsa) -ha avviato i l. La commessa, del valore di, affidata dall’A, prevede il miglioramento sismico a protezione dei corpi di fabbrica dell’ospedale scaligero, tra i più grandi d’Italia.Cimolai SpA ha eseguito la progettazione esecutiva dell'intervento, approvata a marzo 2024, che consiste nelladel peso complessivo di circa 6600 tonnellate che avvolgerà l’edificio. Si tratta di una struttura metallica esterna, comunemente chiamata esoscheletro,alte circa 44 metri ciascuna, collegate tra loro da travi reticolari, che si aggiungeranno ad altre 2 torri già realizzate, che saranno rinforzate e collegate alle nuove strutture in modo da realizzare una sorta di armatura esterna composta da 21 torri totali.L’opera, progettata per il, sarà capace di incrementare significativamente lein caso di terremoto. Il progetto di Cimolai SpA si caratterizza anche per il sistema di montaggio che prevede l’utilizzo di una gru a torre installata sul tetto dell’ospedale.I lavori, la cui conclusione è prevista per la fine del 2028, si inseriscono nel restyling generale del policlinico veronese, che include anche il rifacimento di reparti, stanze di degenza, ascensori e impianti. I cantieri per il miglioramento sismico non incideranno sulla regolare operatività dell’Ospedale, che sarà assicurata nell’intero arco temporale, senza mai interrompere la continuità assistenziale.Questa commessa rientra nelche il Gruppo Cimolai ha inserito nel bilancio 2023, e conferma la solidità industriale dell’azienda, che continua ad essere scelta, anche sul mercato italiano, come partner di fiducia per la costruzione di grandi opere.