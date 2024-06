De Nora avvia lavori per costruzione Gigafactory a Cernusco sul Naviglio

Industrie De Nora

(Teleborsa) - De Nora Italy Hydrogen Technologies, società controllata da(società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde), ha, destinata ad essere il più grande polo produttivo di elettrolizzatori sul territorio nazionale, con unaentro il 2030.Oggi si è tenuta la, con la posa della prima pietra, alla presenza dei vertici di De Nora, di Snam e delle principali autorità nazionali, regionali e locali. "Annunciamo con orgoglio l'avvio dei lavori di costruzione della Gigafactory, un progetto ambizioso ed unico per capacità produttiva e dimensioni, che conferma la centralità di De Nora nel panorama europeo come facilitatore della transizione energetica", ha commentato l'Il progetto, che si inserisce in un più ampio piano di espansione pluriennale della capacità produttiva del gruppo De Nora, prevede la realizzazione di unche rappresenterà il più grande polo produttivo nazionale di elettrolizzatori per la generazione di idrogeno verde, sistemi e componenti per l'elettrolisi dell'acqua e celle a combustibile, e sarà inoltre una moderna facility a servizio delle altre divisioni di De Nora.DNHIT e ilhanno firmato lo scorso luglio 2023 un decreto di concessione che ha riconosciuto a DNHIT un importo pari a circa euro 32 milioni in forma di contributo alla spesa a valere sul fondo istituito dal Ministero per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (Fondo IPCEI). L'importo è finanziato tramite risorse del. Gli importi destinati alla concessione di agevolazioni a DNHIT potranno essere successivamente integrati fino a circa euro 63 milioni, a seguito delle ulteriori disponibilità derivanti dalle attivazioni destinate al sostegno dell'De Nora prevede di creare circa 200 posti di lavoro diretti e un indotto complessivo di circa 2000 persone. Ilè previsto tra la fine del 2025 e i primi mesi del