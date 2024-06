Calabria, Mit: lavori di demolizione e chiusura della conferenza dei servizi del lotto Sibari-Rossano

(Teleborsa) - "Il prossimocominciano i lavori di, in provincia di Cosenza, crollato un anno fa. I lavori, seguiti con attenzione dalsono finalizzati alla costruzione del". Si legge in una nota del Mit."Giovedìpoi, è prevista la chiusura delladel lotto Sibari-Rossano della SS106 Jonica, finanziato percon le risorse stanziate dal Ministro Salvini nella legge di bilancio 2023 e prosecuzione del terzo megalotto i cui lavori sono già in corso di esecuzione", conclude la nota.