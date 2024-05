Orsted, finanziamento tax equity da J.P. Morgan per 680 milioni di dollari

Orsted

J.P. Morgan

(Teleborsa) -, colosso danese delle energie rinnovabili, ha annunciato unda parte diperinper un portafoglio di attività solari e di stoccaggio in Texas e Arizona, negli Stati Uniti. Il portafoglio di progetti è costituito da Eleven Mile Solar Center, un progetto solare da 300 MW e un progetto di stoccaggio da 300 MW/1200 MWh nella contea di Pinal, Arizona e Sparta Solar, un progetto solare da 250 MW a Mineral, Texas.Questo accordo rappresenta una delle più grandi transazioni di tax equity sull'energia solare e sullo stoccaggio che utilizza una struttura combinata di credito d'imposta sulla produzione (PTC) e credito d'imposta sugli investimenti (ITC) dall'approvazione dell'nell'agosto 2022.La partnership di tax equity con J.P. Morgan prevede l'. Questa nuova opzione di trasferimento del credito d'imposta, creata dall’IRA, ha aperto un nuovo mercato per qualsiasi acquirente aziendale per sostenere progetti di energia pulita e ottimizzare la propria fattura fiscale federale attraverso l'acquisto di crediti d'imposta, si legge in una nota.