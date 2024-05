Waystar punta a raccogliere 1 miliardo di dollari nell'IPO sul Nasdaq

J.P. Morgan

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore dei pagamenti sanitari, ha annunciato il lancio della suadi 45.000.000 di azioni ordinarie. Waystar prevede di concedere ai sottoscrittori dell'offerta un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 6.750.000 azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale.Ilstimato dell'offerta pubblica iniziale è compreso tra 20,00 e 23,00 dollari per azione. Al massimo della forchetta e senza l'opzione aggiuntiva, laè quindi superiore a 1 miliardo di dollari.Waystar ha chiesto di quotare le sue azioni sul Nasdaq Global Select Market () con il simbolo "WAY". Waystar intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per ripagare il debito in sospeso.agiscono in qualità didell'offerta e di rappresentanti degli underwriter dell'offerta proposta. William Blair, Evercore ISI,, RBC eagiscono in qualità di joint bookrunners.Waystar serve circa, in rappresentanza di oltre 1 milione di provider distinti, tra cui 18 dei 22 istituti presenti nell'elenco U.S. News Best Hospitals. La piattaforma di Waystar elabora ogni anno oltre 5 miliardi di transazioni di pagamenti sanitari, inclusi oltre 1,2 trilioni di dollari in sinistri lordi e copre circa il 50% dei pazienti statunitensi.