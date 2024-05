Ralph Lauren, ricavi annuali aumentano a 6,6 miliardi di dollari

Ralph Lauren

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel design, marketing e distribuzione di prodotti lifestyle di lusso, ha riportato undi 1,38 dollari su base reported e 1,71 dollari su base rettificata per il. Questo rispetto all'utile per azione di 0,48 dollari su base reported e 0,90 dollari su base rettificata per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2023."I nostri team hanno compiuto progressi continui rispetto ai nostri impegni strategici e finanziari nel secondo anno del nostro piano Next Great Chapter: Accelerate - ha affermato, Presidente e Amministratore delegato - Supportata dalla crescente desiderabilità del nostro marchio e da molteplici motori di crescita, la performance di quest'anno sottolinea la forza della nostra strategia a lungo termine, anche se ci muoviamo in un ambiente operativo globale altamente dinamico".Per l', isono aumentati del 3% a 6,6 miliardi di dollari. L'è stato di 646 milioni di dollari, ovvero 9,71 dollari per azione su base reported. Su base rettificata, l'utile netto è stato di 686 milioni di dollari, ovvero 10,31 dollari per azione. Ciò rispetto a un utile netto di 523 milioni di dollari, o 7,58 dollari per azione su base reported, e un utile netto di 576 milioni di dollari, o 8,34 dollari per azione su base rettificata per l'anno fiscale 2023."Guardando avanti all'anno fiscalecontinuando a investire nel nostro marchio, nel nostro portafoglio di prodotti iconici e nei nostri ecosistemi incentrati sul consumatore nelle principali città a livello globale - ha aggiunto Louvet - Questo focus, combinato con la nostra cultura di la disciplina operativa, l'agilità e la dedizione dei nostri team appassionati continuerà ad alimentare la nostra crescita sostenibile e la creazione di valore nel futuro".