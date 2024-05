S&P 500 e Nasdaq in rialzo grazie al rally di Nvidia

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, trascinata al rialzo dal, che ha contagiato in positivo anche altri titoli del comparto chip comeIeri seraha infatti riportato undi 6,12 dollari per il primo trimestre 2024-25, in aumento del 461% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sempre rispetto a un anno fa, ilè migliorato di 12,1 punti al 78,9%, surecord che sono aumentate del 262% a 26 miliardi di dollari, comprese le vendite di data center che sono aumentate del 427% a 22,6 miliardi di dollari. Inoltre, la società ha inoltre annunciato un frazionamento azionario 10 per 1 e ha aumentato il dividendo.I rialzi odierni seguono una seduta in rosso a causa dei. I verbali dell'ultimo FOMC, fanno notare gli analisti di Intesa Sanpaolo, hanno infatti lasciato trasparire undella banca centrale rispetto a quelli del meeting di marzo: i partecipanti hanno preso atto delle letture deludenti sull'inflazione nel primo trimestre e degli indicatori che segnalano un forte slancio economico, e hanno valutato che ci vorrà più tempo di quanto previsto inprecedenza per ottenere una maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%.Sul, sono diminuite le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana, mentre l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è peggiorato ad aprile.Tra gliha pubblicato i risultati annuali, con ricavi in crescita a 6,6 miliardi di dollari e un utile netto in aumento a 646 milioni di dollari.ha annunciato una scissione in tre società quotate e il cambio di CEOGuardando aidi Wall Street, ilsta lasciando sul parterre lo 0,33%, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.328 punti (+0,41%). Sale il(+0,89%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,68%).