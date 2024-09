Mittel, ricavi primo semestre in crescita a 84,7 milioni

Mittel

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unper Euro 3,6 milioni, in linea rispetto ad Euro 3,6 milioni al 30 giugno 2023 al netto dell’operazione di cessione di Gruppo Zaffiro, confermando nel complesso il solido andamento delle verticali di investimento del Gruppo.consolidati sono pari a Euro 84,7 milioni, in consistente crescita rispetto ad Euro 67,3 milioni al 30 giugno 2023 al netto del contributo di Gruppo Zaffiro) trainati dal settore Serramenti che apporta al Gruppo un fatturato di Euro 21,8 milioni.L' EBITDA gestionale di periodo pari a Euro 7,9 milioni (Euro 6,5 milioni al 30 giugno 2023), in crescita a fronte della contribuzione della verticale Serramenti, per Euro 3,2 milioni, a cui si somma l’ulteriore miglioramento del settore Automotive che si attesta ad Euro 3,7 milioni (Euro 2,6 milioni al 30 giugno 2023).Laconsolidata, escludendo i debiti finanziari iscritti ai sensi dell’IFRS 16 correlati ai diritti d’uso sui contratti di locazione e noleggio, diventata significativamente positiva nell’esercizio 2023 e pari ad Euro 74,4 milioni, al 30 giugno 2024 si attesta ad Euro 64,8 milioni, in decremento rispetto al periodo di confronto principalmente a fronte del dividendo distribuito da Mittel.