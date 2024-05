Offerta BBVA per Sabadell, Morningstar DBRS: più vantaggi che svantaggi

Sabadell

BBVA

(Teleborsa) - Dal punto di vista del rating creditizio, l'acquisizione dida parte diavrebbe probabilmentedi Sabadell, attualmente posizionato due livelli al di sotto dei rating creditizi a lungo termine di BBVA. Lo afferma Morningstar DBRS in un report sul tema.I rating creditizi a lungo termine di BBVA riflettono il suo forte franchise con un elevato grado di diversificazione internazionale e la sua capacità di generare utili solidi e ricorrenti. Se l'acquisizione dovesse andare avanti, Sabadell entrerà a fare i suoi rating beneficeranno del sostegno della società madre BBVA, anche in assenza di una piena integrazione giuridica.I rating di Sabadell trarrebbero vantaggio da undei capitali, sia per i finanziamenti che per le esigenze di capitale. Tuttavia, fino alla risoluzione del processo, Sabadell avrà una capacità ridotta di prendere decisioni strategiche al di fuori del suo attuale perimetro aziendale. Inoltre, la banca ha temporaneamente sospeso il programma di buyback che aveva in atto.Per quanto riguarda i rating creditizi di BBVA, Morningstar DBRS fa notare che la transazione migliorerebbe la posizione di BBVA in, con potenziali quote di mercato interno dei, come calcolato da Morningstar DBRS, superiori al 24% per le imprese e al 21% per le famiglie, rispetto a circa il 16% e 15% rispettivamente alla fine del 2023. Introdurrebbe inoltre un'ulteriore diversificazione dei mutuatari poiché BBVA beneficerebbe del franchising leader di Sabadell tra le, che è il segmento aziendale più grande in Spagna.Inoltre, ciò aprirebbe le porte a BBVA per operare nel, un nuovo mercato significativo per BBVA. L'operazione ridurrebbe inoltre l'esposizione relativa di BBVA ai, dove i rischi paese solitamente comportano una maggiore volatilità degli utili. Infine, se BBVA riuscirà a concretizzare le sinergie di costi e di finanziamento annunciate, l'entità combinata potrebbe beneficiare di minori costi di personale, IT, conformità e finanziamenti.